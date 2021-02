Det gør ikke noget, at bådene står på land om vinteren, så længe lejen bliver betalt, og de ikke bare får lov at forfalde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udvalgsformand: - Efterladte både gør havnen til skibskirkegård

Det pynter ikke ligefrem med slidte, efterladte både på Nivå Havn. Nu skal det blive nemmere at få dem fjernet

Fredensborg - 06. februar 2021 kl. 08:08 Af Trine Lønbro Nielsen

På Nivå Havn står otte efterladte lystbåde. Ejerne betaler ikke længere for bådpladserne, og de er nu taget op på land, efter de i månedsvis har ligget i vandet og vugget fra side til side - alt imens de er forfaldet mere og mere.

Deres triste udseende i kombination med deres størrelser gør ikke lige frem noget godt for Nivå Havn. De optager plads på parkeringspladsen, og de får ikke mindst stedet til at ligne en skibskirkegård, mener Kristian Hegaard (R), der udover at være formand for Fritids- og Idrætsudvalget, også er formand i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

- Det giver et ganske trist udtryk til havnen - det ser simpelthen hæsligt ud - samtidig med at de også optager plads på eksempelvis parkeringspladsen. De problemer vil vi gerne til livs, fortæller han.

Ny procedure På det seneste møde i Fritids- og Idrætsudvalget var de efterladte både på dagsordenen, og her blev en ny procedure for håndteringen af dem vedtaget.

Den bygger ifølge referatet på standardreglementet for overholdelse af orden i danske lystbådhavne og mindre fiskerihavne, som allerede er gældende for Nivå Havn.

- Vi har vedtaget nogle retningslinjer, som gør det nemmere for os at fjerne bådene. Der findes allerede regler på området, så det har ikke været nødvendigt at opfinde den helt dybe tallerken, lyder det fra Hegaard, der glæder sig over beslutningen.

- Det er rigtig godt, at vi nu kan få de efterladte både væk, så er der bedre plads til alle de aktive - dem der rent faktisk bidrager positivt til havnemiljøet, tilføjer han.

Et problem i hele landet Det er ikke kun på Nivå Havn, at der er problemer med efterladte både. Foreningen af Lystbådehavne i Danmark beretter om, at det er en landsdækkende udfordring, som er særlig ærgerlig at bakse med netop i denne tid.

- Lige nu er der run på havene. Mange vil gerne have en bådplads, og derfor er det da ekstra ærgerligt, når det er forladte både, der optager pladsen, lyder det fra brancheforeningens direktør Jesper Højenvang.

Han peger på også på standardreglementet for alle lystbådhavne, hvori der står beskrevet, hvordan efterladte både skal håndteres.

- Det er en problemstilling, som kan være lidt svær at håndtere. Der er nogle forskellige retningslinjer alt efter situationen. For eksempel kan proceduren afhænge af bådens størrelse og værdi, og der kan være nogle udfordringer i forhold til havnens vedtægter. Derfor er det op til den enkelte havn at udforme egne retningslinjer inden for reglementet, siger han.

Opbakning På Nivå Havn betyder vedtagelsen af de nye retningslinjer, at det bliver nemmere at fjerne de efterladte både, inden de ender med at stå og forfalde på parkeringspladsen.

Når en lejer stopper med at betale for sin bådplads, vil havnen nemlig henvende sig til bådens ejer ved et brev via e-Boks. Her anmodes om, at ejeren betaler den skyldige leje eller fjerner sin båd inden for en måned. Sker det ikke inden for fristen, vil ejeren igen få et brev i e-Boks med oplysninger om, at bådpladsen er opsagt, og at båden vil blive flyttet fra havnen. Dette for vedkommendes egen regning.

Derudover oplyses det, at haven vil få vurderet båden med henblik på at få den solgt, og at provenuet vil blive brugt til at dække omkostningerne.

Havnen laver et overblik over indtægter og udgifter, og skulle der være et overskud fra salget, udbetales det til ejeren, hvorimod et eventuelt underskud vil inddrives hos bådejer ved udpantning, fremgår det af mødereferatet.

Alle bådpladslejere i Nivå Havn vil i den kommende tid blive orienteret om den nye procedure.

Forud for mødet i Fritids- og Idrætsudvalget fik havnens foreninger mulighed at komme med bemærkninger til forslaget. Her tilkendegav alle, at de støttede op om tiltaget.

Ifølge mødereferatet vil de otte efterladte både blive fjernet i slutningen af april.