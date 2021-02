Se billedserie Karsten Bech Nielsen drømmer om at få en kæmpetrold til Nivå. Privatfoto.

Udvalg skal se på kæmpetrold

Kulturudvalget skal i næste uge behandle et forslag om at opføre en kæmpetrold i Lergravene. Projektet koster op mod 500.000 kroner

Fredensborg - 07. februar 2021 kl. 09:02 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Drømmen om en kæmpetrold i Lergravene i Nivå kan blive til virkelighed for Karsten Bech Nielsen, hvis Kulturudvalget i næste uge beder forvaltningen arbejde videre med forslaget.

Karsten Bech Nielsen har igennem længere tid drømt om at få mere kunst til Nivå. "Jeg var dog ikke helt sikker på, hvad det skulle være, indtil jeg en dag faldt over kunstneren Thomas Dambos kæmpetrolde," siger han til Uge-Nyt.

Thomas Dambo er kendt for at opføre sine overdimensionerede trolde og skulpturer af genbrugstræ i naturlegepladsformat. Så da Karsten Bech Nielsen lagde et opslag på facebook, skete der noget.

"Folk var helt vilde med det," siger han.

Blod på tanden Den store opbakningen gjorde at Karsten Bech Nielsen fik lyst at arbejde videre med ideen.

Efterfølgende oprettede han facebookgruppen "Nivå Troldens Venner", der i dag har 138 medlemmer.

Siden har medlemmerne forsøgt at påvirke politikerne i byrådet.

"Det er dejligt, at der er stor opbakning til Nivå Trolden," siger Karsten Bech Nielsen.

Et godt gemmested En af sagens centrale punkter er, hvor trolden skal placeres, for ikke alle steder er velegnede, fortæller Karsten Bech Nielsen.

"Kunstneren har nogle krav til placeringen, for det skal være et godt gemmested, hvor man skal lede efter trolden," siger han.

Karsten Bech Nielsen har sit eget favoritsted i Lergravene, og derfor tog han kontakt til Thomas Dambo for at indvie ham i planerne.

"Han har været helt vildt med området og har givet os et rigtig god pris på hvordan trolden kan komme til at se ud her," siger han.

På facebook er medemmerne af Nivå Troldens Venner, da også kommet med gode ideer og forslag til, hvor trolden kan placeres.

Ifølge et notat fra forvaltningen kigger Fredensborg Kommune på området ved naturlegepladsen i den nordlige del af Lergravene.

Omkring 500.000 kroner Ifølge notatet svinger prisen fra omkring 300.000 kroner for en lille trold på 2-3 m til omkring 525.000 kr. for en stor trold, der kan tåle aktivitet og leg. Et skitseforslag koster mellem 10.000 kr. til 30.000 kr.

Frivillige skal hjælpe Forvaltningen vurderer desuden, at det vil være nødvendigt at inddrage en gruppe frivillige, der skal skabe trolden sammen med Thomas Dambo og efterfølgende vedligeholde den.

Som nævnt skal sagen behandles i Kulturudvalget og håber Karsten Bech Nielsen på, at ideen bliver godkendt.

"Hvis vi kan få noget magi og eventyr og kreativitet til Nivå, så er det bare fint. Det trænger byen til," siger han.