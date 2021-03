Udskudt afgift er nu opkrævet

2. rate af dækningsafgiften blev sidste år udskudt, fordi mange virksomheder var presset af nedlukninger som følge af pandemien. Derfor besluttede byrådet i Fredensborg Kommune, at virksomhederne fik lidt ekstra tid i sidste halvdel af 2020.

I realiteten betød det, at 2. rate af dækningsafgiften for 2020 først blev opkrævet sammen med den 1. rate for 2021 - altså »dobbelt« betaling med betalingsfrist den 4. januar.