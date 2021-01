Udgivelse: Femte roman i Grabowski-serien

Så er der ny bog i Grabowski-serien. De første fire bøger nemlig "Flammetræet", "Floden", "Kuppet" og "Frigivelsen" i serien om den danske forretningsmand, Frank Grabowski, som påtager sig udfordrende arbejdsmæssige opgaver i Afrika, udkom i 2018, 2019 og 2020. Nu skiver vi 2021 og femte bog "Bruddet" er på gaden. I den femte selvstændige bog i serien er Frank Grabowski - efter et længere ophold i Danmark på grund af coronakrisen - tilbage i Afrika i sit job som regionaldirektør for et stort medicinalvarefirma. Frank er imidlertid blevet så træt af den korruption, som gennemsyrer sundhedssektoren i Afrika, at han under et møde i sundhedsministeriet i Cameroun ender i en alvorlig konflikt. Det medfører store ændringer for Frank såvel arbejdsmæssigt som på privatfronten.