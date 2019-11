Send til din ven. X Artiklen: Uden mad og drikke dur de 3000 helte ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uden mad og drikke dur de 3000 helte ikke

Fredensborg - 04. november 2019 kl. 15:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatfredensborg:

Af Christan Albèr

Jacob Gram Alsing

Kia Gran Alsing

Ida Antvorskov

Christine Aalborg Carstensen

Sükran Erdal

Hanne Flarup

Birgitta Gomez

Simon Holte

Mia Black Jensen

Ulrich Jørgensen

Sus Skjold Klamer

Peter Matz

Louise Vendelbo Mogensen

Anne Persson

Katja Cecilie Rothaus-Rasmussen

Anja Rooswell Schou

Ida Ingeborg Schultz

Nana Sø

Mona Sørensen

Nina Uhre

Marie Gøtsche-Rasmussen

Dina Loubani Fredensborg: Kære Per Frost,

Dejligt at læse, at du hylder vores kommunalt ansatte, ligesom vi, som forældre, gør. Men de fortjener mere end ord fra dig som politiker. Det er dig og dine kolleger, der har ansvaret for deres arbejdsrammer og vilkår - vores heltes 'mad og drikke' - og derved muligheden for at de kan lykkes med deres arbejde.

Ret os, hvis vi tager fejl, men vi læser dit debatindlæg med en følelse af, at du mener, at vi forældre er gået for hårdt til den i vores indlæg om kommunens børnehaver og vuggestuer det seneste halve år. Men vi er nødt til at bakke vores pædagogiske personale op ved at råbe op.

Inden for en uge har 76 procent af kommunens pædagoger oplevet at være for få medarbejdere på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. Det har de svaret i årets BUPL medlemsundersøgelse. 64 procent oplever ofte, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel. Fællestillidsmanden har skrevet et læserbrev, der burde få Børne- og Skoleudvalgets alarmklokker til at ringe.

Når du kritiserer, at "episoder, der er sket for flere år siden" bliver bragt på banen, så tager du netop ikke ansvar. Når det også stod skidt til for år tilbage, viser det jo, at I politikerne ikke har formået at rette op på forholdene over tid. Og nej, to mio. på årets budget kan ikke lappe det svigt.

Vi prøver at fange din opmærksomhed, så du kan få øjnene op for de arbejdsforhold, personalet har i jeres dagtilbud.

Når du lader stå til, er sandsynligheden for, at du efterlader ledere og pædagoger med en følelse af, at det er deres fejl, når der ikke er nok hænder, høj. At de kunne have ageret bedre eller anderledes. Men der er ikke mere vores fantastiske personale i vuggestuer og børnehaver kan gøre. Selv om de løber stærkt, har de kun to arme og kan fysisk ikke vinke farvel med mere end to børn på én gang, eller skifte ble på mere end én ad gangen.

Vi vil gerne i dialog med dig, og bygge bro mellem dit glansbillede og børnenes virkelighed. Andre politikere har taget kontakt til os for at blive klogere på vores oplevelser - de vil gerne agere. Sammen om at skabe de bedste rammer for vores dygtige personale og vores børn. Hvor er du henne?