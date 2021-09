Se billedserie Fredensborghusene står som et af Jørn Utzons mest markante arkitektoniske værker i Danmark, men undervejs i byggeprocessen gik det hele i stå på grund af pengemangel. Jørgen Saxild trådte til...

Uden denne ingeniør havde Utzon aldrig skabt en verdensperle

Jørn Utzon har gjort Fredensborghusenes arkitektur verdensberømt. Uden ingeniøren Jørgen Saxilds iderigdom og personlige formue var husene aldrig blevet bygget.

Fredensborg - 04. september 2021

Tag i denne artikel med tilbage til Iran i 1930'erne, hvor ingeniøren Jørgen Saxild skabte den formue, som senere reddede kvaliteten i et af Jørn Utzons tidlige byggerier i Danmark.

»Ude på linjen«. Det er Jacob Saxild, der bruger formuleringen om sin farfar, Jørgen Saxild, der i årene 1932 til 1938 opholdt sig det meste af tiden ude på den store jernbanelinje, som selskabet Kampmann, Kierulff & Saxild var ved at anlægge for shahen i Iran.

- Jeg kan huske, at jeg har set et billede, hvor min farfar sidder uden for et telt, omgivet af ingeniører, og man kan forestille sig, hvordan de har siddet og snakket om, hvordan de bygger den her bro - eller denne tunnel oppe i bjergene. Jeg tror helt klart, at det var den tekniske udfordring, der fascinerede min farfar - og så var han en fantastisk organisator, fortæller Jacob Saxild om projektet i Iran, hvor Jørgen Saxild på et tidspunkt havde 50.000 arbejdere ansat.

Fakta Dette er en genudgivelse af en artikel fra 2018 i anledningen af åbningen af Utzon Museet i Fredensborghusene. I den sammenhæng er Fredensborg Husene et lille projekt, men der er en kerne, der går igen i begge projekter: Jørgen Saxilds evne til at løse problemer og ikke mindst en gavmildhed og et socialt engagement, som blev styrket igennem årene.

For uden Jørgen Saxilds ideer og pengepung havde Jørn Utzon været tvunget til at reducere i kvaliteten og finde besparelser, da han i årene 1962-1963 byggede Fredensborghusene. Den gavmildhed skal vise sig at være sværere at kortlægge end de store ingeniørprojekter, men vent og se - meget lader sig fortælle.

Mester i jernbeton Først skal vi tilbage til årene før 1. Verdenskrig, hvor Jørgen Saxild var nyuddannet ingeniør fra den polytekniske læreanstalt i København. Han havde svært ved at få arbejde og rejste derfor til Paris, hvor han i årene frem til 1917 lærte en række nye teknikker til at støbe jernbeton og spændbeton.

- Da han kom hjem, stiftede han Kampmann, Kierulff & Saxild med to gamle studiekammerater, og de lavede i årene efter en lang række projekter - blandt andet Limfjordsbroen og kyststrækningen ved Skovshoved. I mange år havde de hovedsæde på Rådhuspladsen ved Dagmarhus, og kontorerne blev overtaget af Gestapo under 2. Verdenskrig. Werner Best har faktisk siddet på min farfars kontor, fortæller Jacob Saxild, halvt smilende og halvt med en grimasse, for det var absolut ikke noget, der begejstrede den anglofile Jørgen Saxild.

- Ja, for pokker, han kunne godt holde sin sti ren under krigen - for han var meget anglofil, og han stiftede også et engelsk ingeniørfirma, uddyber barnebarnet Jacob Saxild.

Arbejde fra Konstantinopel Det var imidlertid i Mellemøsten, at Jørgen Saxild som ingeniør har sat sine største fingeraftryk på verdenshistorien. Eventyret begyndte i slutningen af 1920'erne, hvor det svenske lokomotivfirma Nyqvist & Holm fik en bestilling på at lave lokomotiver til en ny, gigantisk jernbane i Tyrkiet.

Svenskerne kiggede sig om efter samarbejdspartnere, og det blev Kampmann, Kierulff & Saxild, der gik ind i konsortiet - med Kemal Atatürk som kunden, der havde bestilt jernbanen.

Efter den enorme opgave i Tyrkiet havde shahen i Iran brug for ingeniører til et endnu større projekt - den 1500 kilometer lange transiranske jernbane fra Det Kaspiske Hav i nord over hovedstaden Teheran til Den Persiske Golf mod syd.

- Han havde selvfølgelig kontakt til Kemal Atatürk, for de var begge ledere, der ønskede at trække deres lande i en vestlig retning. Da min farfar havde løst opgaven godt i Tyrkiet, fik han opgaven i Iran, fortæller Jacob Saxild og fortsætter:

- Min far blev født i Istanbul i 1929. I Konstantinopel, som byen hed dengang, hvor min farfar boede med min farmor, Gudrun. Dengang var deres ældste barn 10-11 år gammel, så Gudrun rejste hjem til Danmark kort efter, men min farfar arbejdede ude på linjerne i årene fra 1932 til 1938. Han var anglofil, men han fik også en stor fascination af det tyrkiske og iranske - den persiske kultur, og familien har mange kopper og kander i sølv, antikke ting fra nomadekulturen, som han købte i de år og tog med hjem til Danmark.

Et fantastisk billede fra 1959 viser en ung shah Mohammad Reza Pahlevi, der går ud ad hoveddøren i Jørgen Saxilds villa i Hellerup og vinker til fotografen. I de år opstod et venskab mellem Jørgen Saxild og shanen, der altid besøgte familien Saxild, efter at de officielle besøg hos kongefamilien i Danmark var afsluttet.

I Saxildsalen i Fredensborg Husenes restaurant er den ene væg dækket af et kæmpestort vævet tæppe - en gave fra den unge shahs far, da den transiranske jernbane stod færdig i 1938. Virksomhedens engagement i Iran sluttede dog brat i 1978, da shahen blev væltet. På det tidspunkt var Jørgen Saxild død få år forinden, så han oplevede ikke, hvordan firmaet efterlod værdier for 71 millioner kroner i datidens mønt i Iran.

Mænd med talent Når man bevæger sig rundt i Fredensborg Husenes arkitektur, fornemmer man en vis inspiration fra de sydlige himmelstrøg.

Sådan var Jørn Utzon, der årene forinden havde opført Romerhusene i Helsingør, og det passede godt til Jørgen Saxilds gemyt. I den tid var de begge store aktører inden for hver deres felt. Jørn Utzon var på vej mod sine store opgaver som arkitekt, og Jørgen Saxild var i 1950'erne den aldrende direktør på snart 70 år, der efter en periode som enke igen var nygift og fuld af energi.

Han var en mand, der på mange måder var beskeden og kunne virke næsten genert, men når man kom tæt på ham, oplevede man udstrålingen og autoriteten. Den første hustru, Gudrun, der døde i 1952, var den sociale og udadvendte.

- Hun var en af de første til i 1930'erne at lave en privat børnehave i Gentofte, og det er nok fra hende, at min farfar fik sit sociale engagement, siger Jacob Saxild og fortæller, at familiens gamle arkiver faktisk kun rummer få oplysninger fra arbejdet med at skabe Fredensborghusene.

Iderig og gavmild Jørgen Saxild var i perioden formand for Dansk Samvirke, en organisation for danskere, der havde arbejdet i udlandet, og han oplevede i sin 25-årige formandstid, hvordan det kunne være svært at vende hjem efter mange år i udlandet.

- Det er ikke som i dag, hvor mange har et hus hjemme. Derfor opstod ideen, men i

begyndelsen var interessen ikke stor nok. Man lavede en slags kontantobligationer, en slags indskud, som man skulle købe for at kunne flytte ind, og min farfar købte selv en fire-fem af de obligationer for at projektet kunne løbe rundt, og da byggeriet på et tidspunkt stoppede, skød han også yderligere penge ind - ellers stod man over for at skulle lave nogle besparelser. Det var betydelige beløb, men han har altid været meget beskeden omkring det, fortæller Jacob Saxild.

Fredensborg-husene blev opført i årene 1962-1963 af arkitekt Jørn Utzon. Bebyggelsen administreres af Danes Worldwide og udlejes til danskere, der vender hjem efter arbejdsophold i udlandet.

