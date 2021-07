To mænd var på vej til den dansk-tyske grænse med otte minigravere stjålet i Fredensborg i løbet af weekenden. Foto: Lars Skov

Tyve tog den lige til grænsen

Fredensborg - 05. juli 2021 kl. 11:10 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Til grænsen - og ikke længere. Sådan gik det søndag for to mænd på henholdsvis 52 og 46 år, som i løbet af weekenden havde bortført et pænt antal minigravere fra et værksted på Højvangen i Fredensborg.

Hvad de to udenlandske bortførere måske ikke var klar over var, at maskinerne kunne spores. Vågne øjne derfor følge med i, at de stjålne minigravere bevægede sig ned gennem landet og muligvis var på vej ud af det.

Længere end til grænsen ved Padborg kom de sog ikke, fordi Syd- og Sønderjyllands Politi stoppede den lastbil de var undervejs med.

Den var lastet med otte minigravere, der gav signal fra sig, og det syd- og sønderjyske politi anholdt de to mænd og sigtede dem for at have stjålet maskinerne. Tyveriet er ifølge Nordsjællands Politi foregået mellem fredag eftermiddag og søndag kl. 13.30.

