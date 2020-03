Tyve har kig på Gl. Strandvej

Søndag klokken 13.45 blev der forsøgt indbrud i en villa på vejen. Tyven benyttede en stige for at komme ind via 1. salen, men en alarm i huset gik, og derfor blev han forstyrret i sit forehavende. Der er endnu ikke overblik over, om han nåede at få nogle koster med sig.