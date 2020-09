Artiklen: Tyv kom ind via et kældervindue

På Kirkeleddet i Fredensborg har der lørdag været indbrud. Tyven er kommet ind via et kældervindue, der er ødelagt. Da indbruddet blev anmeldt til Nordsjællands Politi lørdag aften, var der intet overblik over stjålne genstande.