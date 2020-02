Tryk jeres egne heltinde t-shirts

Alle lokale børn og unge fra otte år inviteres til Nivå Nu onsdag den 26. februar fra klokken 17.00-18.30 for at lave deres helt egne t-shirts med heltinde-tryk.

Hjemme i Kunsten er et samarbejde mellem Louisiana Museum of Modern Art, Nivaagaards Malerisamling, Nivå Nu, Kokkedal På Vej, Ung Fredensborg og Fredensborg Kommune. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Hjemme i Kunstens ambition er at åbne kunsten og kulturens verden op for børn og unge, så de får inspiration til at bruge kunstens greb i deres eget nærmiljø.