Den 22-årige stjal slik og sodavand. Foto: Sarah Marie Winther

Truede med mord på grund af slikpose

Fredensborg - 19. juli 2019 kl. 05:08 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ekspedient i 7-Eleven på Kokkedal Station havde en ubehagelig oplevelse, da han var på arbejde den 15. september 2018. En 22-årig mand kom nemlig ind i butikken og svingende om sig med trusler.

- Jeg stikker dig ned, lød det fra manden, der også gav udtryk for, at han vidste, hvornår ekspedienten ville få fri. I samme omgang kaldte han også ekspedienten for »politistikker«.

Hændelsen fandt sted lidt under halvanden måned efter, at de to personer første gange stødte på hinanden i butikken. Det var den 4. august, hvor den 22-årige ved 14.30-tiden stjal en Haribo Matadormix til en værdi af 26,95 kroner og en Coca Cola til en værdi af 14,95 kroner i butikken ved stationen.

Den 17. juni i år blev manden så dømt skyldig i en sigtelse ved Retten i Helsingør, hvor hans forsvarer ellers nedlagde påstand om frifindelse. Den tiltalte modtog en straf på 20 dages fængsel, som ikke skal fuldbyrdes, hvis han i en prøveperiode på et år ikke foretager sig noget kriminelt. Og så blev han dømt til at betale en erstatning på 15,45 kroner, som svarer til indkøbsprisen for de to varer.

Overvågningskameraer filmede den 4. august den 22-årige mand stjæle de to varer. Det blev derfor dokumenteret i retten, at manden faktisk havde stjålet varerne, selvom han havde forklaret til politiet, at han måtte »have glemt at betale«.

Den 15. september vendte den 22-årige tilbage til butikken, hvor den forurettede ifølge egen forklaring gjorde det klart, at den 22-årige ikke var velkommen, fordi han tidligere havde stjålet varerne. Det fik den 22-årige, der ifølge ekspedienten virkede anspændt, til at svinge med en halskæde og slynge truslerne ud om, at han ville hente en køkkenkniv og stikke den forurettede ned.

Mens hændelsen stod på, var der en anden person i butikken, som siden har forklaret til politiet, at den tiltalte virkede aggressiv og »helt væk på stoffer«. Han forklarede også, at den tiltalte havde truet med at slå ekspedientens familie ihjel.

Efter forklaringerne, som var blevet afgivet til politiet, og billederne fra overvågningskameraerne så retten ikke anden mulighed end at dømme den tiltalte skyldig.