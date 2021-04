Hvis politikerne bryder traditionen med at udskyde anlægsprojekter, kan det presse kassebeholdningen i de kommende år. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Trods tæt på gældfri og flotte tal er besparelser på tale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods tæt på gældfri og flotte tal er besparelser på tale

Kassebeholdningen er på 286 millioner kroner, og kommunen er snart gældfri. Store ambitioner og pres på servicerammen de næste fire år kan dog føre til besparelser - hvis ambitionerne vel at mærke er mere end ord.

Fredensborg - 26. april 2021 kl. 06:49 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Byrådet er havnet i den paradoksale situation, at kassebeholdningen er historisk høj og gælden væk om tre-fire år. Alligevel tales der om besparelser op til budgetforhandlingerne her i valgåret. I dagsordenen til byrådsmødet skal man læse mellem linjerne for at forstå, hvad der er på færde. Der tales om »udfordringernes størrelse« og »de udfordringer, der ligger ud over servicerammen«, og forvaltningen opridser nogle veje til handlemuligheder.

I punktform er det rammebesparelser på driften, reduceret demokrafifremskrivning og forskudt indfasning af finanslovsmidler til minimumsnormeringer - samt det at tage en forventet medudgift til tagrenovation på Kokkedal Skole ved at bruge pengene fra den almindelige vedligeholdelseskonto.

Venstre udsendte lørdag en pressemeddelelse, der var lidt mere konkret i sit indhold end den offentlige sagsfremstilling.

»I det fremlagte materiale fremstår - baseret på status quo - en overskridelse på servicerammen på 104,5 mio. i budgetperioden 2022-2025«, skriver partiet, og det handler om, at kommunen risikerer økonomiske sanktioner for at bryde den såkaldte serviceramme, en centralt udmeldt begrænsning på kommunernes økonomi og selvstyre.

Og fremtiden byder på....? Nok så interessant kommer Venstres byrådsgruppe også ind på de store anlægsprojekter, der er planlagt de kommende år.

»Kommunes kassebeholdning bugner med over 286 mio. i marts 2021, men store anlægsinvesteringer lurer i horisonten, så den opsparede kassebeholdning er stramt prioriteret til anlægsinvesteringer til Nivå Bymidte, Fremtidens Kokkedal Skole, ny daginstitution i Kokkedal, Sundhedshus i Fredensborg, Flytning af bibliotek i Fredensborg, Den Grønne Slotsby i Fredensborg og Humlebæk Bymidte.«

»Forvaltningens prognose på fredagens budgetseminar viser, at kassen er tom i 2025, hvis de udfordringer og antagelser, som kommunens administration fremlagde fastholdes, uden at Byrådet finder modgående besparelser eller omprioriteringer. Så der skal arbejdes med en reduktion af driftsudgifter på 20-25 mio. årligt«, skriver partiet, der også bekymrer sig om et skjult efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens bygninger og veje.

At kasseholdningen i øjeblikket er højere end forventet, skyldes blandt andet at planlagte anlægsinvesteringer lader vente på sig. Det er nu snart fire år siden, at byrådet vedtog en ambitiøs plan for udviklingen af fremtidens skoler for en halv milliard kroner på 12 år - indtil nu er der brugt 40-50 millioner kroner på Kokkedal Skole med en forventet indvielse af 1. etape senere på året. Byfornyelsen i Fredensborg, med opstart i 2011-2012, skulle være igangsat med anlægsarbejde dette forår, men det er uvist præcist, hvornår det går i gang.