Borgerne skal have en vis respekt for det repræsentative demokrati, mente flertallet, der fastholdt kravet om 840 støtter til et borgerforslag - før der sker behandling i byrådssalen. Foto: Allan Nørregaard

Trods fiasko med demokratisk initiativ: 350 stemmer er for lidt

Borgerne gider ikke stille forslag, som byrådspolitikerne skal behandle i byrådssalen. Eller også orker de ikke at samle de 840 støtter, som et forslag kræver. En ide om at få belysning på stien mellem Birkedommer Allé og Nivå Kirke fik kun få stemmer, og et forslag om bedre belysning på parkeringspladsen ved Nivå Station var ikke kommunes ansvar, fordi kommunen ikke ejer arealet.

