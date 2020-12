Tricktyv snød 88-årig ved pengeautomat

En tricktyv var mandag omkring klokken 12.18 på spil i Humlebæk Center, hvor en 88-årig mand var i færd med at hæve penge ved Nordeas pengeautomat.

En spinkel, engelsktalende mand kom hen til den 88-årige og tilbød at hjælpe ham. Der opstod noget forvirring, og den 88-årige opdagede senere, at hans kreditkort var blevet stjålet og, at der var hævet penge fra hans konto.