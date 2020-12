Tricktyv på spil to gange

TRICKTYV En mistænkelig mand vakte onsdag så meget opmærksomhed i Jernbanegade i Fredensborg, at politiet modtog to anmeldelser fra butikker.

Efterfølgende havde manden set sit snit til at gå om bag disken og kigge i en medarbejders taske, men da personalet opdagede det og råbte ham an, stak han af fra stedet. Der manglede ikke noget fra tasken efterfølgende.

Gik ind til ejendomsmægler

Anden gang var en halv time senere klokken 13.20, hvor anmeldelsen kom fra en ejendomsmægler på Bagerstræde, at en mand med et lignende signalement havde indfundet sig i butikken, og det er nærliggende at tro, at der er tale om den samme mand som på caféen.