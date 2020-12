Tricktyv med visir og kittel tvangstestede 84-årig

Det skete mellem klokken 10 og 12, hvor den mistænkelige mand ringende på døren hos en 84-årig mand og oplyste, at han skulle tage en coronatest på den 84-årige. Herefter kom manden ind køkkenet, hvor han befandt sig i cirka fem minutter.

Manden stak en vatpind ned i den 84-åriges hals og tog en test. Herefter henviste han til, at forurettede skulle ringe til egen læge for svar.

Da den 84-årige nogle dage efter ringede til 1813 fik han oplyst, at man ikke sendte folk hjem til deres bopæl for at tage tests.