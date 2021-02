Tricktyv havde chokolade med: Stjal smykker og kontanter

Fredag aften kl. 18.10 bankede en kvindelig tricktyv på hos en villaejer i Jellerød Have i Kokkedal. Beboeren nåede dog ikke at åbne døren, før tricktyven selv åbnede og gik ind.

Kvinden var gået meget tæt på beboeren og begyndte at fortælle hun var en af de nye beboere, hun var flyttet ind med sin mor og var glad for, at folk var venlige. Tricktyven gav også beboeren noget chokolade som tak.

Beboeren havde dog ikke set andre end den kvindelige tricktyv, der tog beboeren med ud i køkkenet, så vedkommende ikke kunne se, hvem der ellers kom ind i ejendommen.

Efterfølgende havde beboeren fået stjålet smykker og kontanter.