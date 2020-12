Bettina Bové bliver næstformand i det nye klimaråd.

Tredje kvinde valgt til nyt klimaråd

Radikale Venstre har valgt Bettina Bové som næstformand for kommunens nye klimaråd

Fredensborg - 21. december 2020 kl. 06:53 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Først blev Louise Mehnke (S) valgt som formand, så blev Mie Stattau (V) udpeget som næstformand, og nu har Radikale Venstre sat navn på deres næstformand til kommunens nye klimaråd.

Bettina Bové har været ansat i kommunen siden 1998, og er på nuværende tidspunkt lærer og familievejleder på Ullerød Specialskole.

Hun har været aktiv medlem i Radikale Venstre Fredensborg i 19 år og blev valgt ind i Byrådet i 2017.

"Jeg er utrolig glad for, at få lov til at være en del af kommunens nye klimaråd," siger hun i en pressemeddelelse.

"Jeg tror, at vi i fællesskab kan få skabt et handlekraftigt råd og sammen forme fremtidens klimapolitik. De Radikale har altid haft klimaet som topprioritet. Den grønne dagsorden er personligt også det, der fik mig til at melde mig ind i partiet helt tilbage i 2001," tilføjer hun.

Grønnere politik I Fredensborg kommune har Lars Simonsen, Radikale Venstre haft formandsposten i Plan-, miljø og klimaudvalget de sidste mange år. Fredensborg Kommune er førende både på den grønne politik og som klimakommune. Kommunen har siden 2008 blandt andet reduceret CO2 udslippet fra kommunens bygninger og transport med 43 %, og samtidig opnået en besparelse på 58 mio. kr. Radikale Venstre også været initiativtagere til at kommunen er stoppet med at investere i olie, kul og naturgas.

Men der er stadig lang vej igen, mener Bettina Bové.

"Min personlige ambition er, at vi som kommune skal gå all in for 70% reduktion af vores CO2 udslip, få understøttet den grønne transport, fremme biodiversiteten, så der bliver plads til insekterne og de få vilde dyr, der er tilbage i kommunen. Det er kun starten på alle de grønne drømme og ambitioner jeg har for Fredensborg kommune," siger hun.