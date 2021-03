Kulturhuse i kombination med aktive bymidter får over hele landet stor opmærksomhed i øjeblikket, fordi handelsmønstrene for danskerne ændrer sig - e-handel vinder markedsandele, og derfor er der behov for ny drivkraft til at skabe møder mellem mennesker.

Tre vigtige budskaber om kultur i en bymidte

Flere boliger giver flere mennesker i en bymidte, men hvis der skal opstå et bedre byliv, skal de have et sted at mødes. Derfor glæder det de frivillige i Kulturstationen, Humlebæks gamle posthus, at byrådspolitikerne planlægger at bygge et kombineret bibliotek og kulturhus.

De skal bare huske nogle helt særlige forhold i planlægningen, lyder det:

- Kultur skal ses som en drivkraft, en løftestang - noget der skaber ringe i vandet. Det ønskede vi at vise, da vi som borgere bad om nøglerne til det gamle posthus, og vi er glade for, at kommunen ikke solgte grunden til et supermarked. Et supermarked er også vigtigt i en bymidte, men det giver ikke livskvalitet, det skaber ikke fællesskaber, siger Vera Noldus, der sidder i bestyrelsen for Kulturstationen i Humlebæk.