Tre unikke koncertprojekter

I de sidste tre måneder af dette turbulente år tager Niels Lan Doky International Jazz Collective (NLD IJC) ophold på Louisiana Museet, for at producere tre unikke, eksklusive og innovative koncertprojekter.

Det fortæller kunstmuseet Louisiana i en pressemeddelelse. Tre af den moderne jazzhistories største afro-amerikanske trommeslagere vil - i selskab med udvalgte medlemmer af NLD IJC - give en koncert hver, hvor de vil tage publikum på en musikalsk rejse gennem jazzfortolkninger af repertoirer og genrer, som ikke tidligere er blevet "oversat" til jazz.

Fredag den 30. oktober klokken 20.00 vil Alvin Queen fremføre et Jazz/Take af 1970'ernes New York Punk med fortolkninger af sange af Talking Heads, Television, Blondie, Patti Smith og The Ramones. På koncert medvirker blandt andet også den exceptionelle franske kontrabasvirtuos, François Moutin.

Fredag den 27. november er det lyden af 1980'ernes U.K. New Wave, med nyfortolkninger af The Cure, New Order, Depeche Mode, The Smiths etc. Koncerten ledes af den stilskabende og legendariske amerikanske trommeslager Lenny White.

Fredag den 4. december præsenteres T.L. Carrington. Foruden Grammy Awards har hun i år vundet "Musician of the Year" m.fl. fra US Jazz Journalist

Association. Koncerten vil bestå af et Jazz/Take af 1990'ernes Seattle Grunge - sange af Nirvana, Soundgarden, Alice In Chains, Pearl Jam etc.

Billetter kan bestilles via louisiana.dk