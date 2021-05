Tre unge anmeldt for gadeuorden

Tirsdag klokken 21.53 kom der anmeldelse om, at en mindre gruppe unge befandt sig på Langelunden i Nivå, hvor de skabte utryghed ved blandt andet at råbe højt og have en stor schæferhund gående løs, fremgår det af Nordsjællands Politis døgnrapport. Efter en patruljes ankomst kom der ro på stedet, men tre unge mænd fra henholdsvis Kokkedal og Rungsted Kyst fik dog noteret deres personlige oplysninger. Det var ikke muligt at fastslå, om der var sket noget kriminelt, hvorfor de tre unge mænd ikke blev sigtet for noget. Patruljen fik dog en snak med dem om deres adfærd.