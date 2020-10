Inden for en uge er tre pædagoer i vuggestuen Påfuglen blevet testet positive med covid-19. Arkvifoto. Foto: Kenn Thomsen

Tre pædagoger smittet i samme institution inden for en uge

Fredensborg Kommune har mistanke om, at en person for første gang kan være blevet smittet på arbejdspladsen

Fredensborg - 23. oktober 2020 kl. 17:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

CORONA Torsdag aften blev endnu en pædagog fra Påfuglen i Nivå testet positiv med Covid-19. Dermed er tre pædagoger blevet smittet i samme institution indenfor en uge.

Selvom smittekæden endnu ikke er kortlagt, så har Fredensborg Kommune mistanke om, at det kan være første gang, at en person bliver smittet på én af kommunens institutioner, selv om alle retningslinjer er blevet overholdt.

Fredensborg Kommune er stadig igang med smitteopsporing og derfor understreger direktør i Fredensborg Kommune Mads Toftegaard, at det endnu ikke er klarlagt om den sidste pædagog er blevet smittet på arbejdspladsen.

"Vi kender endnu ikke resultatet, men hvis vedkommende er blevet smittet i institutionen, vil det være første tilfælde, hvor en person er blevet smittet på arbejdspladsen i Fredensborg Kommune," siger han. og fortsætter.

"Vi holder jo ikke op med at tage børnene op, fordi der er corona, og hvis der er et barn, som er faldet som har søgt trøst hos et andet barn, inden det bliver taget op af en pædagog, så kan det jo godt bære smitten videre," siger han.

Blev testet positiv søndag Den første pædagog blev søndag testet positiv med covid-19 og efterfølgende er 18 børn og syv voksne blevet sendt hjem. Onsdag blev endnu en pædagog fra institutionen testet positiv og yderligere seks børn og to vokse blev sendt hjem.

Men selvom to pædagoger fra samme institution, blev testet positive inden for en uge så er der ifølge Mads Toftegaard intet, der tyder på, at de to pædagoger har smittet hinanden.

"Indtil videre har vi ikke haft nogle tilfælde, hvor folk er blevet smittet på arbejdspladsen," siger han.

Svært at stramme mere Men det ændrer sig torsdag aften, hvor endnu en pædagog fra Påfuglen bliver smittet.

I sidste tilfælde blev fem børn og én voksen sendt hjem

Mads Toftegaard understreger, at Fredensborg Kommune følger alle retningslinjerne og corona-restruktionerne nøje, og han mener at det vil være vanskeligt, at stramme mere op, men siger:

"Jeg mener ikke, at vi kan gøre mere. Vi overvejer løbende om vi kan gøre endnu mere for at begrænse smitterisikoen, men vi har også en opgave med, at hvis man fortsat skal opretholde driften," siger han.