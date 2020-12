Tre centrale poster er i spil til kommunens nye klimaråd. Bliver det mændene, der sætter sig på dem? De nyvalgte - de erfarne?

Send til din ven. X Artiklen: Tre nye poster til at fordele i det »skæve byråd« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre nye poster til at fordele i det »skæve byråd«

Fredensborg - 11. december 2020 kl. 05:48 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Er partierne klar til at sprede magten mere? Kommer der kvinder på posterne eller øger partierne andelen af mænd på centrale poster?

Et nyt klimaråd skal nedsættes i Fredensborg Kommune, og opgaven bliver at understøtte den grønne omstilling i et samarbejde med borgerne, erhvervslivet og kommunen.

Rådet skal sætte en dagsorden, rådgive byrådets i dets arbejde og inddrage grundejerforeninger, boligforeninger og landsbylaug i at finde gode og progressive løsninger på klimaområdet. Efter planen skal der være en formand udpeget af Socialdemokratiet og to næstformænd udpeget af Venstre og Radikale Venstre. Hvert parti får desuden en plads i udvalget.

Sagen skal diskuteres på Økonomiudvalgets møde mandag, og i weekenden kan de tre politiske partier på vælge den person, som de vil give en formands- eller næstformandspost. Hvis de da ikke allerede har gjort det.

Hvem bliver det? Er partierne klar til at sprede magten mere? Kommer der kvinder på posterne eller øger partierne andelen af mænd på centrale poster? Frederiksborg Amts Avis kortlagde i oktober, hvordan 37 procent af byrådsmedlemmerne er kvinder, men de udgør kun 18 procent af »kasketterne« i de politiske udvalg. I et parti som Det Radikale Venstre var det 100 procent af formands- og næstformandsposterne, som mændene sidder på.

Godt med fornyelse

I avisens tema om »Det skæve byråd« blev det også kortlagt, hvordan byrådsmedlemmernes gennemsnitsalder er blevet fire år højere i perioden fra 2009 til 2017, og mange byrådsmedlemmer har siddet i byrådet så længe, at de har fået Ridderkorset for deres indsats. Det giver erfaring, men der er også brug for nye måder at tænke på, mener byrådsmedlemmet Thomas Elgaard (V).

Han udtaler sig ikke specifikt om Klimarådet, men om hvorvidt han genopstiller.

- Ja, det gør jeg jo nok, fordi vi har udskudt planerne om at flytte til København, og fordi partiet presser på. De yngre mennesker står jo ikke i kø for at stille op - hvis de gjorde, afgav jeg gerne min plads. Jeg er glad for, at der er kommet nye i byrådet som eksempelvis vores egen Mie Stattau, siger Thomas Elgaard, der gerne forklarer, hvorfor han synes, at det er positivt.

Udover at være byrådsmedlem er han også næstformand i Diabetesforeningen på landsplan.

- Vi har lige lavet ny strategi for de næste år, og i det arbejde blev vi ved med at sige til os selv, at vi skulle tænke nyt, ikke bare gøre, som vi plejer at gøre. Det kommer der meget godt ud af. Vi gør et godt arbejde i byrådet, men der er også mange ting, som vi hvert år gør på akkurat samme måde - budgetforhandlingerne, strategier... Jeg er glad, når der kommer nye til og siger »kunne vi ikke prøve at gøre det på denne her måde«, siger Thomas Elgaard.

relaterede artikler

Billeder: Se hvem der har kommunens magtfulde poster 31. oktober 2020 kl. 10:57