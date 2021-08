Til grundlovsforhøret i oktober sidste år erkendte en 24-årig mand, at han havde ført kniven, men han nægtede sig skyldig i manddrab. Foto: Presse-fotos.dk

Tre mænd tiltalt for drab med køkkenets knive

En 55-årig mand og to nære familiemedlemmer er tiltalt for at være fælles om et drab på en 55-årig mand, der døde i oktober i en have i Nivå.

Fredensborg - 19. august 2021 kl. 06:22 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Da skænderiet opstod omkring et køkken, er der en del knive, der potentielt kan være mordvåbenet. Det oplyste efterforskningsleder Jakob Rahbek i ugerne efter det voldsomme opgør, som endte med et dræbende knivstik i overkroppen på en 55-årig mand.

På det tidspunkt var tre mænd varetægtsfængslet i sagen.

En 55-årig mand og to nære familiemedlemmer blev anholdt lørdag den 3. oktober først på aftenen, og de er stadig varetægtsfængslede og sidder i tre forskellige arresthuse på i hovedstadsområdet.

Politiet har færdiggjort efterforskningen og mener, at de tre mænd i forening ville dræbe familiemedlemmer fra en anden familie, der var på besøg i villaen i Nivå. Enten var det planlagt eller også havde de tre mænd en fælles forståelse af drab som konsekvens, da de dannede en truende kreds om de tre gæster og »stak ud efter de forurettede med knivene, mens de råbte »Jeg dræber dig«, »Alluha Akbar, dræb dem« eller lignende.

Det vil være anklagemyndighedens påstand, når sagen kommer for retten: At de alle tre skal dømmes for manddrab.

Havemøbler som forsvar Resultatet er i al sin grusomhed ikke til at løbe fra. En 55-årig mand fik mindst et knivstik i overkroppen og døde samme dag, mens mandens 30-årige søn fik et behandlingskrævende stiksår og to overfladiske snitsår på kroppen. En tredje person fik et overfladisk snitsår i benet i opgøret, der angiveligt foregik i en have og med havemøbler som eneste forsvar for de tre mænd, der blev angrebet.

Ifølge Frederiksborg Amt Avis' oplysninger var der tale om et mæglingsmøde i to familier, hvor emnet var skilsmisse eller problemer i et ægteskab, hvor begge familier havde et familiemedlem repræsenteret i ægteskabet. Efterforskningsleder Jakob Rahbek har tidligere oplyst, at der også var vidner i haven, der ikke er blodsbeslægtet med de to familier.

En af de fængslede mænd er også tiltalt for trusler efter straffelovens paragraf 266. Politiet mener, at han den 10. maj 2018 - altså to et halvt år før det dødelige opgør i haven - har truet en person ved Kebabstationen på Kokkedal Station. Det skete med ordene »Jeg stikker dig ned, hvis du ringer til politiet eller lignende«, og kort efter truslerne gav han personen flere slag i hovedet. I december 2019 blev han desuden stoppet af politiet i Niverød Erhvervspark med en springkniv med en bladlængde på 10 centimeter.

Sagen er endnu ikke berammet ved Retten i Helsingør.

