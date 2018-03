Tre knivstik sender otte mænd bag tremmer

De otte mænd er sigtet for forsøg på manddrab og for vold. Politiet mener, at de »i forening« står bag et knivstik i ryggen på én mand og to knivstik i siden af brystet på en anden mand.

- Det er en bandegruppering fra Nivå, der har haft et opgør med et tidligere bandemedlem fra en anden gruppering, siger Lau Thygesen og tilføjer, at politiet ikke præcist ved, hvorfor knivstikkeriet er sket i Humlebæk. Sandsynligvis er det alene fordi, at hovedpersonen i opgøret tirsdag aften opholdt sig i Humlebæk. Han afviser, at sagen er udtryk for et større opgør mellem bandegrupperinger i Nordsjælland.