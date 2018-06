Artiklen: Tre drenge anholdt for at filme voldtægt

Tre drenge anholdt for at filme voldtægt

Sigtelsens lyder for overtrædelse af straffelovens paragraf 216 om voldtægt, og sagens grove karakter fik anklager Michael Qvist til at bede om lukkede døre, hvilken dommeren besluttede, ligesom der er navneforbud i sagen for både den forurettede og de tre sigtede.

Ifølge sigtelsen har de tre drenge i fællesskab en aften i midten af april tvunget den 14-årige pige ind på et værelse. Det skete i tidsrummet mellem klokken 20.00 og 22.00. Den ene dreng er sigtet for at have klædt pigen af og tvunget sig til samleje, selvom pigen flere gange protesterede. Politiet mener, at kammeraten filmede, imens en tredje dreng holdt vagt.