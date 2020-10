Tre dage med kunst og musik

Tre dage med musik

Fredensborg Ny Kunstforening overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket betyder at der maksimalt må lukkes 35 ind til udstillingen ad gangen. Det styres ved at alle gæster udstyres med et adgangsbevis ved indgangen, som afleveres igen ved udgangen. Det kan muligvis medføre lidt ventetid. Ønskes det, udleveres mundbind, og hvis man møder op med sygdomssymptomer, opfordres man til at blive hjemme.