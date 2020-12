Da det desværre ikke er muligt at holde Nivå Bibliotek åbent med selvbetjening i julen, henvises Nivås brugere til Fredensborg og Humlebæk Bibliotek. Man skal blot benytte den samme pinkode, som man er vant til fra Nivå Bibliotek.

Artiklen: Tre biblioteker har åbent for selvbetjening tre af julens dage

Har man fri i juleugen og mangler læsestof, er der nu godt nyt. Den 28., 29. og 30. december vil Fredensborg og Humlebæk Bibliotek være åbne for selvbetjening. Åbningstiden vil være fra klokken 10-14, og man skal selv lukke sig ind med sit sundhedskort og pinkode, da der ikke vil være personale til stede.

Ud over at finde bøger, film og musik på hylderne vil man også kunne benytte bibliotekets pc'er, printer og kopimaskine. Der vil ikke blive lagt nye aviser frem, og reservationer vil ikke blive opfyldt. Reservationer som er opfyldt før jul, vil man dog godt kunne hente.

Under normale omstændigheder er Fredensborg og Humlebæk Bibliotek åbne fra 7-23 hver dag hele året rundt, men på grund af coronapandemien har åbningstiderne været reduceret, siden bibliotekerne genåbnede i maj efter forårets nedlukning af samfundet. Det har på den baggrund været usikkert, om det overhovedet var muligt at holde åbent i julen, men da det kun drejer sig om fire timer om dagen, og da der er bestilt ekstra rengøring, skønner Fredensborg Kommune, at det er forsvarligt og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Besøgende skal dog stadig holde afstand, spritte hænder af og bære mundbind.