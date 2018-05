I en travl hverdag er det en hjælp at få en måltidskasse med alle råvarerne til et aftensmåltid til familien. På fire-fem år er måltidskasserne blev en markant større del af Aarstidernes omsætning, fortæller Annette Hartvig Larsen, her med en kasse grøntsager og avlsgårdens skolehaver i baggrunden. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Travle danskere sender Aarstidernes overskud på himmelflugt

Fredensborg - 03. maj 2018 kl. 03:37 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måltidskasser får Aarstidernes omsætning til at slå ny rekord. Historisk stort overskud i 2017, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Travle danskere har fået øjnene op for, at det er praktisk at få alle råvarerne til aftensmaden leveret til døren. Aarstiderne har samtidig fået styr på logistikken, så de økologiske grøntsager, kød og fisk kan leveres med de rette opskrifter.

I 2017 kunne Aarstiderne glæde sig over, at omsætningen var på 672 millioner kroner og overskuddet var 40 millioner kroner. Det er mere end en fordobling på fire år, og måltidskasserne står for størstedelen af væksten.

- Vi har diskuteret måltidskasser siden 2003, og vi satsede helhjertet på dem fra 2012, fordi vi kunne se, at der helt klart var et behov. Men vi vidste også, at det ville blive svært at løse, fordi opskrifterne til måltidskasserne er som en Ikea-manual - de skal være præcise. Hvis vi får en sending blomkål, der ikke er god, skal vi til at ændre i opskrifterne med kort varsel, fortæller Annette Hartvig Larsen, administrerende direktør i Aarstiderne.

De flotte regnskabstal fra 2017 viser, at Aarstiderne fra sit administrative hovedsæde på Krogerup Avlsgård i Humlebæk har fået løst de logistiske udfordringer. Annette Hartvig Larsen tilføjer dog, at succesen skyldes mange bække små, der bidrager til det gode resultat. Nye typer af grøntsager bliver udviklet på testmarkerne ved avlsgården, og den skærpede fokus på kvalitet og økologi hos forbrugerne er også med til at øge salget.

Virksomheden mangler dog at knække koden til at lave en madpakkekasse til børnefamilierne.

- Det var svært at finde økologiske varer i den rette størrelse og med et indhold, som børnene gad spise. Så den kasse har vi stoppet. I øjeblikket, lyder det fra Annette Hartvig Larsen.