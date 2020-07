Trafikulykke i kryds

Det endte med et sammenstød, da en 54-årig mandlig bilist fra Nivå ifølge Nordsjællands Politi fredag klokken 14.02 kørte ud fra Kokkedal Industripark til Egedalsvej uden at se sig for. Her kørte han ind i en bil ført af 29-årig mand fra Humlebæk.