Se billedserie I 2016 var der trængsel omkring kortet - foran fotografens linse - da modulvogntog blev diskuteret. Emnet A6 er svær og uregerlig, fordi vejen er en statsvej. Gorm Tortzen efterlyser endnu større politisk engagement.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Trafikken larmer og oser, imens borgerne kæmper på 5. år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trafikken larmer og oser, imens borgerne kæmper på 5. år

Færre biler på rute 6 kræver, at byrådspolitikerne aktiverer deres kontakter på Christiansborg og viser Vejdirektoratet den nye virkelighed, lyder det fra Trafikgruppen

Fredensborg - 01. oktober 2021 kl. 16:40 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Sænk hastigheden til 40 kilometer i timen og flyt byskiltene længere væk fra Fredensborg. Lav samtidig et forbud mod, at tung trafik kører igennem Fredensborg ad A6, hvis de ikke har et lokalt ærinde.

Det er to konkrete forslag, som Trafikgruppen i Fredensborg kæmper for at få Vejdirektoratet til at acceptere. Indtil nu har der været tavshed og ingen reaktion, og det får borgerne i Trafikgruppen til at gå ud med en opfordring til politikerne.

De siger tak for, at der er afsat 200.000 kroner i budgettet til forbedring af trafiksikkerheden i Fredensborg, men de fastslår samtidig, at det kræver politisk knofedt at få overbevist Vejdirektoratet om, at lastbilerne skal køre ad motorvejen, og at trafikken skal køre langsommere.

Men hvad med pendlerne? Skal de bruge 10 minutter ekstra, når hastigheden sættes ned? Nej, svarer Gorm Tortzen fra Trafikgruppen og fastslår, at de alligevel kører igennem byen i gang-fart, når det er myldretid.

Problemet er uden for myldretid, hvor hastigheden er for høj, og hvor ruten igennem Fredensborg på en gps har karakter af en smutvej, selvom den i praksis tager lang tid. Lavere fart vil udløse nye ruter i en gps.

Trafikgruppen foreslår, at byskiltene flyttes længere væk. Tre steder er det oplagt med automatisk trafikkontrol, lyder det i forslaget, der også involverer en 40 kilometer zone i det mest bynære område.

At Vejdirektoratet har så ensidigt et fokus på fremkommelighed, skaber store frustrationer.

- Der er sket noget, som Vejdirektoratet tilsyneladende ikke har opfattet. Folketinget har lagt vægt på, at trafik ikke alene handler om fremkommelighed, men også om den miljømæssige belastning, der er på omgivelserne, siger Gorm Tortzen og tilføjer, at støj og partikelforurening er en meget sundhedsskadelig påvirkning omkring en trafikeret vej igennem en by.

Han tilføjer:

- I den sammenhæng er det vigtigt at forstå, at den tunge trafik allerede i dag ledes nord om Hillerød, når den er kørt igennem Fredensborg fra Helsingør. Den kører ikke ad Overdrevsvejen, men derimod uden om selve byen, og det samme ønsker vi - at trafikken skal køre via motorvejen og Isterødvejen.

Kom ind i kampen På et virtuelt møde med Vejdirektoratet argumenterede Trafikgruppen for, at 15.000 biler i døgnet er for stor en belastning, når A6 er så tæt på bymæssig bebyggelse.

En undersøgelse lavet af kommunen i 2018 viser, at 90 procent af lastbilerne kører igennem uden et ærinde, og det samme gør knap 75 procent af bilerne. På mødet havde Vejdirektoratet nye tal, der var meget lavere, men Trafikgruppen konstaterede hurtigt, at det var talt fra Corona-tidens voldsomme nedlukning.

Gorm Tortzen bruger om de tal et ord, som bedst undlades i avisen. I stedet fremhæver han, at hvis hastigheden skal sænkes, kræver det inddragelse af politiet.

- Det skal selvfølgelig kontrolleres for at have effekt, og det vil give problemer, for allerede nu kører modulvogntog igennem Fredensborg, selvom det ikke er tilladt. Når politiet ikke kontrollerer, har det ingen effekt - det er derfor afgørende, at der opsættes automatisk kontrol, siger han og tilføjer, at Trafikgruppen ser lavere hastighed og fravær af lastbiler som en midlertidig løsning, indtil der kan bygges en omfartsvej.

Men initiativerne kommer ikke uden en politisk indsats, vurderer han.

- Jeg kunne godt ønske, at byrådspolitikerne havde mere mandsmod til at kæmpe for denne sag. Det er kun Radikale Venstre, der har en god kontakt til deres folketingsmedlemmer - de andre partier får ikke rigtig lagt et pres på, selvom Thomas Lykke Pedersen har prøvet til de møder, hvor han har været med, siger Gorm Tortzen, der konstaterer, at en socialdemokratisk borgmester og en socialdemokratisk trafikminister endnu ikke har kunnet tale sig frem til konkrete tiltag, der kan bidrage til en løsning.

Trafikgruppen har kæmpet for mindre trafik og færre lastbiler siden A6 for fem år siden var tæt på at blive ombygget til modulvogntog. Byrådspolitikerne havde undladt at protestere mod den udvikling i et høringssvar til Vejdirektoratet.

Sagen i stikord Trafikgruppen blev dannet i sommeren 2016 i en protest over et trafikforlig, der tillader 25 meter lange lastbiler (modulvogntog) på A6 igennem Fredensborg.

Det udløste et politisk benarbejde, som fik forligspartierne til at tage A6 mellem Helsingør og Hillerød ud af vejnettet for modulvogntog.

Betingelsen var dog, at der skal findes en anden rute via Helsingørmotorvej og Isterødvejen, og det kræver accept fra Hørsholm Kommune, hvis rundkørsel ved Isterødvejen bliver belastet af trafikken og skal ombygges. Indtil nu mangler den accept.

Nu præsenterer Trafikgruppen et forslag til en midlertidig løsning, der rækker ud over alene at forhindre modulvogntog.

Tung trafik skal forbydes at køre på A6 mellem Helsingør og Hillerød medmindre lastbilen har et ærinde i nærområdet.

Hastigheden skal sættes ned til 40 kilometer i timen, og byskiltene flyttes længere væk fra byen, hvilket vil gøre ruten mindre attraktiv for bilister, der alene bruger bilens gps til at fastlægge en rute.

Det kræver politisk opbakning og godkendelse fra Vejdirektoratet og politiet at gennemføre de to forslag.

Trafikgruppen består af Lisbeth Gram Holdum, Tinne Borch Jacobsen, Birger Frederiksen, Niels Jensen, Gorm Tortzen og Arne Nielsen.

relaterede artikler

Video: Her vil politikerne have megalastbiler 12. august 2016 kl. 06:00