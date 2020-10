Se billedserie Oplev verdens største musvågeart, Kongemusvågen.

Trænet til at flyve ganske tæt på publikum

Fredensborg - 06. oktober 2020 kl. 19:13 Kontakt redaktionen

På grund af COVID-19 har Falkonergården tilrettelagt forevisningerne således, at de i udgangspunktet udelukkende gennemføres i det fri, hvor publikum under hele programmet sidder ned i det store udendørs bænkområde med god mulighed for at holde afstand foran Falkonergården.

Her er der fantastisk udsigt til bakker og sø samt efterårsskoven, idet Endrup Hegn grænser lige op til Falkonergårdens marker. Man skal derfor huske efterårstøjet til dagens vejrlig.

Ni dage i træk fra lørdag den 10. oktober til og med søndag den 18. oktober kan man opleve rovfuglene flyve og jage - alle dage klokken 15.00. I programmet bliver man ført igennem rovfuglenes univers. Der vil være både falke og ørne, og i år præsenteres også to store amerikanske musvåger. Det er verdens største musvågeart, Kongemusvågen, samt den smukke rødhalede musvåge. De er - som de øvrige fugle - trænet til at flyve ganske tæt på publikum.

Denne lille modige aplomadofalk bliver blandt andet brugt i Mexico´s vinmarker til at jage stære væk fra druerne. Fuglens navn henviser til dens blygrå farver. Falken præsenteres sammen med den unge islandske hest Eyja. Det er bestemt ikke alle heste eller for den sags skyld rovfugle, der kan samarbejde på denne måde. Den islandske hest har tidligere været anvendt til denne form for jagt, da den er meget sikker på benene og let at sidde op på, fortæller Falkonergården.

I oktober er der forevisninger klokken 15 hver lørdag og søndag, samt alle dage i uge 42 i efterårsferien. Herefter holder Falkonergården lukket indtil juni 2021. Billetsalg fra ½ time før programstart - som starter præcis og strækker sig over en time. Der er endvidere mulighed for at se fotoudstillingen før og efter programmet. Programmet gennemføres uanset vejrets beskaffenhed. Se flere informationer og billeder på http://www.falkonergaarden.dk