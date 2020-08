Det er en særlig oplevelse at sejle på Esrum Sø, fordi skrænterne er så stejle ned mod søbrinken, og det giver en fornemmelse af, at træerne næsten vokser ud i vandet - og bådfarten kan sejle helt tæt ind under land. Fra venstre ses Peter Stoustrup, Ole Birch og Lene Hansen.

Træd fra båden ind i skoven og nyd livet

Hvorfor betyder det så meget? At gå i land? At have et formål med sin sejlads? Ikke bare sejle rundt på må og få... Landgangen kan opfattes som en lille ting, men Bådfarten Esrum Sø lært, at fornemmelsen af fast grund under fødderne undervejs har betydning for den samlede oplevelse.

Når man sejler, er det vigtigt at kunne gå i land undervejs. Den oplevelse har Bådfarten Esrum Sø gjort bedre og bedre for passagerne i de seneste 10 år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her