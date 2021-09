Det er ikke første gang, at rapporter, notater eller sagsfremstillinger først sent når til de parter, der har brug for oplysningerne. I sagen om Lågegyde lå en analyse skjult i sagsakterne på rådhuset - den var afgørende for, at borgeren vandt retssagen, da analysen kom frem. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Topstyring og fortielser? Lågegyde, søen, nu Møllevej ... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Topstyring og fortielser? Lågegyde, søen, nu Møllevej ...

Det er de nye kandidater, der lader til at være mest chokerede over topstyring og manglende informationer til politikerne. Kommunaldirektøren gentager, at udvalgsmedlemmerne var mundtligt orienterede.

Fredensborg - 12. september 2021 kl. 10:33 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Medlemmerne af Social- og Seniorudvalget har en del at tale om på deres møde på mandag. De kan spørge til, hvorfor der i notatet til direktionsmødet står, at der er fem praksisvejledere tilknyttet Møllevejen.

I de talrige stillingsannoncer fra stedet står der beskrevet, at nye medarbejdere bliver en del af et team på seks praksisvejledere. Er der sket en besparelse, som politikerne ikke har hørt om?

De skal også diskutere det, som borgmesteren har overladt til dem at afgøre - nemlig om de burde have haft den sagsfremstilling, som på et direktionsmøde den 23. august blev stoppet og ikke kom til politisk behandling. Det ansvarlige center havde formuleret en indstilling til Social- og Seniorudvalget, ikke kun direktionen.

Og hvad er så problemerne?Notatet - eller sagsfremstillingen - beskriver, hvordan antallet af sager er vokset med 223 procent inden for PPV'er og 92 procent inden for behandlerindsatser, og det fører til øgede ventetider fra 14 dage og til op mod tre måneder, fordi der i perioden ikke er kommet flere medarbejdere.

Mundtlig, mundtlig... I en mail til politikerne sendt fra kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen torsdag eftermiddag skriver han, at sagen ikke blev håndteret politisk, fordi den kunne håndteres ledelsesmæssigt.

Han kæder beslutningen sammen med, at medlemmerne af Social- og Seniorudvalget fik en mundtlig orientering på et møde den 16. august, og han har fået oplyst, at orienteringen var dækkende for hovedproblemstillingerne som arbejdspres, sygefravær og ledige stillinger.

Det stemmer ikke overens med det, som Frederiksborg Amts Avis erfarede fra flere udvalgsmedlemmer i dagene op til, at avisen kunne fortælle om det bremsede notat. Eller sagsfremstilling, som det ifølge rådhuset rettelig bør hedde.

Redegørelsen var mundtlig, og derfor er det svært for offentligheden helt at vide, hvad der blev fortalt til politikerne. På tværs af partiskel - og før de kendte til sagsfremstillingens eksistens - fortalte flere politikere, at problemerne på Møllevejen med ledige psykologstillinger skyldes mangel på psykologer i hele Nordsjælland som følge af, at mange psykologer ønsker job i privatpraksis.

Naturligvis vidste de at der er pres på området, men nøgletallene - de 233 procent, de 92 procent og ventetiderne op mod tre måneder - kendte de ikke, og det bekræftede udvalgsformand Hans Nissen da også forleden.

Nye kandidater undrer sig Indtil videre har det ikke ført til et større politisk ramaskrig fra de eksisterende byrådsmedlemmer.

. Det er byrådskandidater, som er nye i politik, som står på sidelinjen og udtrykker den største skepsis og undren.

Sune Hybert, byrådskandidat for (SF), ser et mønster:

- Først tilbageholdelse af rapport i forbindelse med Lågegyde cykelstien, så tilbageholdelse af rapport om Nivågaard sø og nu dette! Tror måske vi er nået til et punkt, hvor en løftet pegefinger ikke længere er nok!, skriver han på Facebook.

Mikkel Hartwich, der er ung familiefar og byrådskandidat for De Konservative, er harm over sagen.

- Jeg er selv tidligere anbragt og har lidt for ofte oplevet kommunen se en som en udgift i stedet for en investering. Der er ingen tvivl om, at der er rigeligt at tage fat på i et nyt byråd, som jeg virkelig håber, jeg bliver en del af, skriver han og fortsætter:

- Det er i hvert fald min holdning, at det er byrådets opgave at sætte rammer for administrationen og hvad der skal videre til byrådet og ikke omvendt.

Sagen i stikord Frederiksborg Amts Avis beskrev torsdag eksistensen af en sagsfremstilling, der beskriver stort arbejdspres for personalet på Møllevej uden for Nivå.

Stedet åbnede for tre år siden som et kommunalt kraftcenter for hjælp til sårbare børn og deres familier, og det har været ramt af stor personaleomskiftning.

Sagsfremstillingen med beskrivelse af udfordringerne nåede aldrig det politiske niveau, men blev stoppet på et direktionsmøde den 23. august.

Udfordringen håndteres ved at trække medarbejderne tilbage fra forebyggende arbejde.

relaterede artikler

Direktionen stoppede notat om massivt arbejdspres og lange ventetider i børnesager 09. september 2021 kl. 05:07