Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og resten af Socialdemokratiet går til valg på, at kommunen ikke skal være topstyret, og den skal være Danmarks bedste arbejdsplads. Et notat om flere opgaver, ingen ekstra ressourcer og øgede ventetider nåede ikke politikerne. Er det topstyring? Få borgmesterens svar i artiklen. Foto: Jens Wollesen

Topstyring? Borgmester sender spørgsmålet nedad

Stopklods for relevante oplysninger til politikerne? Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) vil lade fagudvalget afgøre, om direktionen satte grænsen forkert.

Fredensborg - 10. september 2021 kl. 05:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En sag om voldsomt stigende arbejdspres på familieafdelingen på Møllevejen er aldrig nået til politisk kendskab, selvom det har konsekvenser for såvel medarbejdere og sårbare familier. Ventetiden er steget fra 14 dage til op mod tre måneder i nogle typer af sager, og det hele står beskrevet i en sagsfremstilling skrevet til det politiske niveau med ønske om, at det kom til behandling i Social- og Seniorudvalget.

Som beskrevet i gårsdagens avis blev notatet stoppet på et direktionsmøde den 23. august med henvisning til, at udfordringerne kunne løses ved at omrokere tre stillinger fra den fremskudte, forebyggende indsats ude på skoler og i institutioner.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen vil imidlertid ikke gå ind i en dialog om, hvorvidt notatet indeholder informationer, der burde forelægges politisk.

- Det må de diskutere i fagudvalget og tage en snak om grænserne for, hvornår de vil orienteres. I de år, hvor jeg har været med, har ledelsen altid været god til at orientere os politisk, når det virkelig brænder på. Vi er jo en stor organisation med over 3000 medarbejdere, og der bliver løbet stærkt allevegne, så der er mange beslutninger og tilpasninger, hvor politikerne ikke bliver involveret, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Var ikke med til møde Socialdemokratiet præsenterede for nyligt et stort valgprogram med det mål, at Fredensborg Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser, og at Socialdemokratiet ikke ønsker en topstyret kommune.

- Hvad mener du som borgmester? Her har I et konkret problem med flere opgaver til samme antal medarbejdere, og det bliver løst på direktionsniveau, selvom der ligger en indstilling om, at sagen skal til politisk behandling. Er det ikke topstyring?

- Min holdning er, at den grænse må fagudvalget diskutere. Jeg vil ikke afgøre, hvordan fagudvalget sætter grænsen. Og det er i øvrigt første gang, at jeg har oplevet en sag som denne. Jeg ved, at udvalgsformanden gerne havde set notatet, men det må de diskutere i fagudvalget, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

- Er du med til direktionsmøder?

- Jeg er med til nogle af dem, men jeg var ikke med til mødet den 23. august, siger borgmesteren, der oplyser, at han således ikke har kendt til notatet.

Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget, fortæller, at der nu kommer en orientering på det førstkommende møde om få dage.