Top 5 gåture til inspiration

Fredensborg - 25. marts 2020 kl. 19:13 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner, og det er ikke forbudt at gå to og to - eller fylde bilen med husstandens børn og voksne og få noget frisk luft. Det benytter mange sig af i disse uger, med behørig afstand, og en af de flittige er Per Frost Henriksen og hustruen Anne. Her kommer han med fem anbefalinger til gåture:

Fredensborg Slotspark - Vi bor tæt på Fredensborg Slot og det er bestemt en af favoritturene, at gå en tur op til slottet og rundt i parken, i al slags vejr. Jeg kan bedst lide når der er gardere, og slottet er levende, fortæller Per Frost Henriksen:

- Det er en smuk tur som kan varieres, som tiden nu passer. Det bedste er den lange tur rundt i hele slotsparken, så vi kommer til Skippehuset og Esrum Sø og nogen gange forbi Fredensborg Roklub over til Fredensborg Golfklub og den vej hjem. Den helt korte tur er hjemmefra og til slottet, cirka to kilometer og det er også rart. - Der er en velsignet ro, som har givet plads til at reflektere over mange ting og fordybe sig igennem tiden. Meget er faldet på plads efter en løbe- eller gåtur i parken.

Lergravssøerne i Nivå Det nye stisystem ved Lergravssøerne i Nivå er en oase af naturoplevelser og med mulighed for at dyrke motion undervejs. Det kan kombineres med en tur ned forbi Ringovnen og ud til Øresund og videre til Nivå Havn. Området oser af teglværkshistorie og der er et rigt fugleliv i området.

- Jeg har været meget involveret i processen omkring udvikling af området og nyder at se, at det har virket, at det nytter noget, at turde tænke nyt. Og min bonusdatter Helle har trukket en stort læs for at få projekterne i mål, det gør ikke stoltheden for lergravsområdet mindre, konstaterer Per Frost Henriksen. Parker ved Nivå Centret

Store Donse Dam Et godt gemt spot, der emmer af idyl med fugleliv og åkander i Store Donse Dam. Favoritturen er den korte rundt om Store Donse Dam. Det er en flot tur med direkte udsigt til søen, Store Donse Dam, hele vejen rundt. Der kan godt være lidt vådt, så det kræver gode sko/støvler. Det er et stort skovområde, så der er flere muligheder også for at se de gamle dysser. Før i tiden gik Karleboløbet igennem området. Parker på p-pladsen ved enden af Løjeltevej, Gunderød

Melby Overdrev En studietur med bestyrelsen for Kongernes Nordsjælland og Nationalparkrådet åbnede mine øjne for Melby Overdrev, hvor jeg aldrig ellers havde været. Et meget særpræget landskab, der bare skal opleves. Sjællands største hede, flot udsigt udover Kattegat. Der er et usædvanligt righoldigt syn af sommerfugle og fugle i området, bemærker Per Frost Henriksen. Parkering flere steder, men f.eks. i Asserbo ved Nyvej er der parkering ved Rævehuslinien.

Tre Ege - Jægerpris En gang imellem finder vi nye stier og steder. For nyligt fik jeg et tip om Danmarks ældste egetræ, Kongeegen med 2.000 år på bagen, der står i samme område som Storkeegen og Snoegen i Jægerspris Nordskov. Det blev en 12 km rigtig god travetur med masser af fotomuligheder og interessante historier om de gamle ege, moser og jagthytte. Afmærkningerne er rigtig gode og turen bliver kun på 8 km, hvis du springer Snoegen over. Det er et lækkert skovområde med en stilhed, der går lige ind i sjælen og er med til at give turen karakter. Bestemt et godt spot og også fordi der er en god historiefortælling i det.

Parkering ved Skoven Kirke, Skovkirkevej 2 og gå til Skovfogedvej og følg de fine afmærkninger.