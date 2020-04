Rådhuset i Kokkedal forbereder sig på en gradvis åbning af Borgerservice, og når det bliver tilladt at holde møder mellem medarbejdere og borgere, vil det også ske i kontaktrum, hvor der er opsat plexiglas og sat håndsprit frem. Foto: Allan Nørregaard

Tomt rådhus finder nye måder at løse opgaver

Fredensborg - 24. april 2020 kl. 06:10 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holder rådhusets mange hundrede medarbejdere bare fri derhjemme i haverne, fordi de ikke kan få adgang til kontorstolene på rådhuset i Kokkedal?

Nej, lyder svaret fra borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen. Direkte adspurgt lyder svaret, at der stadig sker sagsbehandling af byggesager, børnesager og ikke mindst jobcentrets sager, selvom det i sagen natur er svær at finde job til ledige, når hele verden lukker ned. Men der bliver holdt telefonmøder med ledige borgere, og medarbejderne kan kontaktes via mail og telefon.

- Vi har også medarbejdere, der i en periode har andre funktioner, og de kan selvfølgelig ikke lave det, som de plejer, forklarer kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen med henvisning til de medarbejdere, der eksempelvis har en læreruddannelse eller en pædagogisk uddannelse og derfor har sagt ja til at hjælpe med åbningen af daginstitutioner og skoler.

For andre medarbejdere kan det være plejecentrene, hvor de står i et beredskab og dermed har brugt tid på at forberede sig i form af korte kurser, så de kan træde til, hvis situationen udvikler sig med mange medarbejdere syge af Covid-19. Endnu er det ikke sket, men det vidste kommunen ikke for en måned siden.

Lille opstramning I de seneste uger har der været et par episoder, hvor rådhusets kontaktcenter ikke tydeligt nok har fortalt borgerne, at de kan blive kontaktet af en medarbejder, hvis de kontakter kommunen med et spørgsmål. Det er der blevet strammet op på, hvis der er sket misforståelser. Hvis man sender en mail, skal man sende til rådhusets hovedmail, og deri ligger risikoen for en forsinkelse, inden den bliver videresendt.

Frederiksborg Amts Avis er bekendt med flere borgere, der har ventet længe på et svar. På Facebook har Henrik Vendelbo, centerchef for Borgerservice og Digitalisering, forklaret, at den centrale mailadgang skyldes, at kontaktcentret erfaringsmæssigt kan svare på 35 procent af alle mails, og dermed svares der i første »led« - uden at mails kommer til administrative afdelinger, der skal bruge tid på at sende spørgsmålet tilbage eller videre.

Hvis borgerne ikke kan genkende denne status på rådhusets arbejdsgange under Corona-krisen, er alle velkomne til at kontakte redaktionen.

Lave tal for smittede I øjeblikket er der ingen borgere fra Fredensborg Kommune, der er indlagt på et hospital med Covid-19, oplyser borgmester Thomas Lykke Pedersen (S). Nye tal fra Statens Serum Institut viste onsdag, at Fredensborg Kommune kun har haft 36 bekræftede tilfælde af Corona-smittede, og det overgås kun af Allerød Kommune i Nordsjælland.

Til det sagde Thomas Lykke Pedersen (S):

- Vi har kørt den hårde linje helt fra start og taget situationen meget alvorligt. I de første uger havde vi et forholdsvist højt sygefravær for plejepersonale, men det skyldtes også, at vi sagde til medarbejderne, at de skulle blive hjemme ved det mindste symptom, selvom vi ikke vidste, om det var Covid-19. Det gav en hård start, hvor vi skulle have dækket vagter ind, men det var en god beslutning, og vores personale har i hele forløbet ydet en enestående indsats, siger Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer, at han tidligt i forløbet kom med en video-opfordring til de unge om, at de ikke skulle feste sig igennem ugerne med hjemmeskole.

Den er blevet set 6.000 gange, og to gange har borgmesteren henvendt sig direkte til alle borgere via e-boks med en opfordring til sammenhold, men på afstand.

Han er dog forsigtig med at give et bud på, hvad der har virket og tilføjer desuden, at hele byrådet har været gode til at holde fokus på, at der ikke skal tages chancer. Hverken for medarbejderne eller byrådsmedlemmerne.

- Jeg var faktisk parat til at sige, at byrådsmødet på mandag kunne holdes i vores kantine i rådhusets kælder, hvor vi kunne side med over to meters afstand, men mine byrådskolleger mente ikke, at der skulle være nogen slinger i valsen, siger Thomas Lykke Pedersen (S).