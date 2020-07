Tørretumbler tæt på at give røgforgiftning

Torsdag eftermiddag klokken 13.12 opstod der ild i en tørretumbler i en lejlighed på Egedalsvænge i Kokkedal. Det lykkedes lejlighedens 30-årige kvindelige beboer at slukke branden. Hun og to andre personer blev undersøgt for røgforgiftning af ambulancepersonalet, men havde ikke brug for yderligere behandling, oplyser Nordsjællands Politi.