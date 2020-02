Den ubekymrede barndom går for mange skoleelever over i præstationsangst og stress, når de kommer i teenageårene. Nyt læringsforløb skal forebygge - blandt andet på Humlebæk Skole. Foto: Allan Nørregaard

To skoler laver seks dage mod præstationsangst

Det kan være hårdt at være ung, når samfundet kræver høje karakterer og en god uddannelse til alle. Nu er der lagt planer for et særligt læringsforløb, der får premiere på Humlebæk Skole og på Kokkedal Skole.

På to udvalgte skoler får eleverne seks undervisningsdage i at forebygge stress, angst og præstationspres.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her