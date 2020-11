To personer forsøgte at flygte, da politiet rykkede ind på byggeplads

To udenlandske statsborgere forsøgte at flygte, da en aktionsstyrke onsdag morgen kl. 09.30 rykkede ind på en byggeplads på Kongevejen i Fredensborg.

Det lykkedes dog ikke for de to personer at stikke af og da ingen af dem havde arbejdstilladelse, blev de begge anholdt og sigtet for ulovligt arbejde.