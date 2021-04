To mænd begik indbrud i lager: Blev anholdt kort efter

To udenlandske mænd på henholdsvis 24 og 37 år brød onsdag aften ind i et lagerrum på en byggeplads på Kongevejen i Fredensborg,

Den 24-årige blev tillige sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer og for at være i besiddelse af en mindre mængde hash.