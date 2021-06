To kvinders tyvetogt stoppet: Så meget nåede de

To kvinder nåede at stjæle i to butikker, før der tirsdag eftermiddag blev sat en stopper for deres togt.

De to gerningspersoner, en 43-årig kvinde fra Rungsted Kyst og en 18-årig af samme køn fra Hørsholm, var blevet tilbageholdt i Rema 1000 på Egevangen i Kokkedal, hvor de havde stjålet spiritus i butikken for et, ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport, større beløb.

Butikstyverierne blev anmeldt kl. 15.23, hvorefter en patrulje tog til Kokkedal og sigtede de to kvinder for butikstyveri.