To julekoncerter i Gamle Bio

Man skal blot have mundbind eller visir på, når man går ind i kulturhuset. Familiemedlemmer kan få lov til at sidde tættere sammen end den ene meter, der ellers er obligatorisk afstand mellem stolene.

Julen bliver, som vi plejer, sunget ind med en musikalsk pakkekalender fyldt med magisk indhold, der åbnes låge for låge for de fremmødte gæster. Vi glemmer for en stund corona og andre fortrædeligheder og lader os overvælde af sang og glæde, så budskabet om fred mellem mennesker og glæde og taknemmelighed for det, vi har, får frit løb. Kun fællessange må vi undvære i år, fremgår det af en pressemeddelelse, der fortsætter: