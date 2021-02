Artiklen: To indbrud i samme område

To indbrud i samme område

Af Per Skovkjær Sand

To villaer i samme område har haft indbrud.

Fredag klokken 13.58 blev et indbrud i en villa på Båstrupvej i Fredensborg anmeldt, og indbruddet er foregået i tidsrummet fra fredag den 12. februar klokken 12 til fredag den 19. februar klokken 13.50.

Soveværelsesvinduet var brudt op, formentlig med et 20 millimeter koben, og man har været i hele huset, hvor der er fjernet kontanter og smykker.

I samme boligområde blev der anmeldt et indbrud klokken 14.56 fredag. Dette indbrud var på Kirkeleddet og foregik i tidsrummet mellem onsdag den 17. februar klokken 20 og fredag den 19. februar klokken 12.30.

Her var der brudt ind gennem et vindue til et værelse, som var blevet gennemrodet, men politiet kan endnu ikke sige noget om, hvad der er blevet stjålet.