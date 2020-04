To gode timer med Radio Humleborg

Desuden har Radio Humleborg besøgt Nina´s Naturcafé i Kirkelte for at høre om cafeens Take away koncept, der startede op i påsken. Og så har radioen talt med Home ejendomsmægler Mark Hemming der beretter om status på det lokale boligmarked i øjeblikket samt de foranstaltninger og alternative muligheder der er med fremvisning her under corona-krisen.