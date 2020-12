Tøjhandler Kim Tafdrup, må nu igen lukke sin butik, der ligger i Fredensborg Centeret. Foto: Peter Mailand

To butikker i lille center hårdt ramt af nedlukningen

Tøjhandler Kim Tafdrup og frisør Camilla Steffensen efterlyser minimumsgrænser for arkader efter de igen er blevet lukket

Fredensborg - 18. december 2020 kl. 06:55 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

To forretninger i Fredensborg bliver hårdt ramt af nedlukningen. Det er frisøren Centersalonen og tøjbutikken Tafdrup Menswear, der begge ligger i den lille arkade, Fredensborg Centeret. De to butikker blev også lukket foråret, men denne gang rammer det julehandlen. Det fortæller Kim Tafdrup, der er indehaver af Tafdrup Menswear.

"Det sker jo på det allerværst tænkelige tidspunkt," siger han til Uge-Nyt.

Ifølge Kim Tafdrup havde han netop bestilt varer hjem til årets julehandel, som for ham er størst i dagene fra den 17.-19. december.

"Jeg havde regnet med, at få en fortjeneste hjem på 100 procent, men nu får jeg nul, så det er jo omsætning jeg mangler," siger han.

Kim Tafdrup håber dog, at han kan få solgt nogle af sine varer igen i januar, men siger.

"Hvis alt går godt og jeg skal være realistisk, så kan det være, at jeg kan få solgt 50 procent og så må jeg tage til takke med det," siger han og fortsætter:

"Det er lige nok til at jeg kan betale regningerne, men så får jeg ikke noget for at stå i butikken og passe mit arbejde," siger han.

Vil have reglerne ændret Nedlukningen sker efter de samme kriterier som i foråret og det rammer de fire butikker, der ligger i Fredensborg Centeret vidt forskelligt. For mens de to butikker, der ligger ud mod Jernbanegade - apoteket og madmarkedet - godt må holde åbent, fordi de har udgang mod gaden, så skal tøjbutikken og frisøren lukkes, fordi der ikke er en bagindgang de kan bruge. Og det ærgrer Kim Tafdrup. "Vi troede, at vi lå under bagatelgrænsen på 2000 kvadratmeter, men det gør vi altså ikke. Vi bliver lukket på grund af det loft," siger han og henviser til det areal, der er foran hans butik, hvor der engang var indgang til den gamle Kiwi, men som i dag ender blindt.

"Det er jo bureaukratisk vandvid," siger han.

Fuldt booket hos frisøren Kim Tafdrup får opbakning af sin nabo i centeret, Camilla Steffensen, der sammen med sin far Bjarne Steffensen er indehaver af Centersalonen. "Vi stod jo med fuldt bookede lister for os begge, for der var mange, der havde ventet med at blive klippet fordi julefrokosterne jo er aflyst. Så vi måtte i gang kl. 8.00 i morges (torsdag, red.) med at ringe rundt til vores kunder og enten booke nye tider eller helt aflyse," siger hun til Uge-Nyt.

Efterlyser minimumsgrænser Og det ærgrer Camilla Steffensen, at hun nu igen må lukke.

"Det er ganske frustrerende, at man betragter det under ét som centre og arkader," siger hun.

Selv om Camilla Steffensen har stor respekt for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, håber hun, alligevel at myndighederne vil overveje nedlukningen en ekstra gang. "I de store centre med mange forretninger vil man hurtigt opleve de her klynger af mennesker. Men er vi fire forretninger, hvor der er stor gennem gang. Det er begrænset, hvor meget folk vil samles her," siger hun.

Derfor har hun skrevet til både Erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Statsminister Mette Frederiksen i håb om, at de vil se på reglerne igen.

"Det er uretfærdigt, at vi skal lukke, fordi vi ligger i en arkade. Jeg mener, at bør sættes en minimumsgrænse for centre og arkader," siger hun.