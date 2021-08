Tip til klimaaktivisme i hverdagen

Der er nemlig mange små ting, man kan gøre i sin hverdag for at passe på det miljø, der skal gives videre. Men bæredygtighed, klima og miljø behøver ikke altid at være tungsindigt og med en følelse af dommedag, som også er fokus i foredraget. Foredraget henvender sig til et voksent publikum, og det er gratis at deltage. Billetter skal dog bestilles på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Arrangementet er en del af »Bæredygtigt Nivå«, som er et samarbejde mellem Nivå Nu, Nivå Bibliotek, Tøjkælderen og Tyrkisk kvindeklub.