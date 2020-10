Tilskud giver Ældre Sagen i Fredensborg nye muligheder

Ældre Sagen i Fredensborg Kommune har modtaget et tilskud fra Ældre Sagens sommerpakke, hvilket har givet foreningen mulighed for at arrangere en hel række nye aktiviteter.

Den 1. november står den på Singlebrunch på Karlebo Kro klokken 11.00. Her serveres der en hyggelig brunch med kaffe og juice, og derefter spiller Elvis Presley alias Mike Andersen, der er kendt som en af Danmarks bedste fortolkere af Elvis. Her skal man være single for at kunne deltage.