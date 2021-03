Hvorfor ikke udnytte det tomme Nivå Center til gode kulturoplevelser?, spørger Sean Ryan Bjerremand. Foto: Vibe Bjerremand.

Send til din ven. X Artiklen: Tilflytter vil få venskaber til at blomstre gennem mere bykultur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilflytter vil få venskaber til at blomstre gennem mere bykultur

Sean Ryan Bjerremand vil gerne skabe nye kulturoplevelser i fællesskab med borgere og kulturforeninger i Nivå.

Fredensborg - 22. marts 2021 kl. 06:23 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Dejlige naboer, et godt havnemiljø og lækker natur. Nivå har mange gode ting at byde på, mener Sean Ryan Bjerremand, der sidste sommer flyttede til byen fra Aarhus. Alligevel er der en ting, han savner, som storbyen emmede af, og som kunne gøre Nivå mere levende: Bykultur. Derfor har han i en tid gået og spekuleret i, hvad han kan gøre for at skabe noget mere kultur for byens borgere, og det kom der fornyeligt et opslag på Facebook ud af.

- Jeg vil enormt gerne skabe noget kultur for byen, og derfor skrev jeg et opslag på Facebook, der kunne gøre mig klogere på, hvad der allerede findes. Jeg synes, det kunne være enormt fedt at samarbejde med nogle af de eksisterende foreninger, som teatergruppen eller FællesVærket og sammen lave nogle arrangementer og begivenheder, siger han.

Fra Gellerup til Nivå Selv har han boet i Gellerup i Århus, der i mange år har været forbundet med kriminalitet og den berømte og berygtede ghettoliste. I en årrække har den østjyske kommune haft blikket rettet mod området og herunder arbejdet strategisk for at fremme kulturen, højne trygheden, sikkerheden og kvaliteten.

- I Gellerup satte man en stor lysstribe op, som gik igennem kvarteret fra en stor skorsten. Det var utrolig flot. Bykulturen var ligesom med til at samle området og dets beboere, fortæller han.

Det er lidt det samme, han håber kan komme ud af et fælles projekt mellem kulturinstitutionerne i Nivå. Som eksempel beskriver han sit møde med det tomme Nivå Center, som en stor kontrast til det ellers så skønne område. Han undskylder for at kalde det dødssygt og tilføjer, at det er ærgerligt, at det ikke er blevet udnyttet bedre.

- Jeg er klar over, at kommunen har planer for centret, men hvorfor ikke allerede udnytte pladsen nu. Jeg synes, det er synd for området, at det bare står tomt. Hvad med at lave en kulturfestival på Bytorvet for eksempel?, spørger han retorisk.

Nye venskaber Han forestiller sig, hvordan det kunne bringe byens lokale tættere sammen. Skabe en masse sjov, hygge og gode oplevelser, og måske endda også så frø til nye venskaber.

- Det er det kunst og kultur i byen kan. Det kan give os noget at være fælles om. Jeg er selv optaget af lyrik, lys og lyd, så måske kunne man forene forskellig kunst og kultur. Et band der spiller og kunstnere, der udstiller, siger han og tilføjer, at han er meget opmærksom på, at det ikke må virke som om, at han kommer for at lave byen om.

- Det er lidt farligt som tilflytter at påpege alt muligt, der kunne være anderledes, men jeg synes, det virker som om, at der er interesse for min idé i facebookgruppen, fortæller han.

Kultur nær naboer I facebookgruppen 'Nivå Borger' bliver forslaget, da også mødt med et åbent sind. Flere skriver om de kulturtilbud, der allerede eksisterer, og mange tilkendegiver deres interesse i et samarbejde.

For Sean er det vigtigt at understrege, at det ikke skal ses som kritik til etablerede kulturinstitutioner som Nivaagaards Malerisamling og Louisiana. Der elsker han selv at komme, og de kan noget helt specielt. Han vil bare gerne bringe en anden form for kultur ud i byrummet.

- Det er ligeså meget for dem, der ikke er til kunst og kultur, men som måske bare ville komme forbi ved et tilfælde. Jeg vil ikke trække det her ned over hovedet nogen, siger han.

Sean Ryan Bjerremand er lyriker og redaktør på sit eget kulturmagasin Orbit Soul.