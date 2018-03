Jump4fun holdet i Nivå Trim byder på en masse forskellige aktiviteter i naturen, når vejret er godt, og er indenfor i hallen, når vejret er dårligt. Foto: Lone Roslev

Tilbud i Nivå til overvægtige børn

Fredensborg - 24. marts 2018

Fredensborg Kommune starter nyt Jump4fun-hold op i samarbejde med DGI og Nivå Trim. Målet er at hjælpe sårbare og overvægtige børn i gang med motion for at blive sundere.

Et nyt hold starter op onsdag den 4. april på Nivå Skole Syd.

- Jeg har længe haft en faglig interesse for børn og unge med overvægt. Gennem Jump4fun kan vi netop arbejde med denne målgruppe og inkludere nogle børn og unge i foreningslivet, som normalt ikke ville være på holdene, siger Nina Duschek, instruktør og bestyrelsesmedlem i Nivå Trim.

Alle børn og unge mellem 6 og 16 år kan være med - uanset niveau - og fokus på holdet er, at alle skal have sved på panden på en sjov måde. Med Nivå Trim ombord, er der nu to Jump4Fun-hold i Fredensborg Kommune. I forvejen kan børn og unge nemlig også gå til Jump4fun i Humlebæk Gymnastik- og Parkourforening, som er medspiller i det kommunale idrætstilbud på andet år.

På holdene er der løbende tilmelding. Hvis man som forælder gerne vil vide mere, hvis barnet er nervøs for at starte på et hold eller har andre bekymringer, er man altid velkommen til at kontakte Janne Lock Møller på telefon 2551 8922. Holdet træner onsdage fra klokken 16-17 og fredag fra klokken 15-16.